أفضل 6 مأكولات ينصح بتناولها في فصل الشتاء

يحاول الكثير من الناس الحصول على طعام يساهم في تدفئة الجسد في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ عدة أيام.

وتحظى المأكولات في فصل الشتاء بعمليات بحث عالية جدًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أفضل أنواع المأكولات في فصل الشتاء.

وننشر لكن قراؤنا الأعزاء مجموعة من المأكولات التي تساهم في تدفئة الجسد خلال الأجواء الباردة كما أن لها فوئد كبيرة على صحة الانسان.

أولًا: شوربة العدس

العدس يتربع دائمًا على عرش موائد فصل الشتاء، لما له من فوائد صحية مهمة للجسم، إذ يحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة كفيتامينات "أ - ب - ج" ونسبة عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم.

كما أن لشوربة العدس فوائد كبيرة بسبب ما تحتويه هذه المأكولات، (البطاطس والجزر والثوم والبصل).

المأكولات التي تتكون منها شوربة العدس تمكن الجسد من مجابهة الأمراض وتقي من التعرض لنزلات البرد، ويسهم في النوم باسترخاء ويزيل القلق والتوتر.

الأسماك

وينصح بتناول الأسماك في فصل الشتاء لأن جسم الانسان يفقد مستويات فيتامين (د) لعدم التعرض لأشعة الشمس.

وتعتبر الأسماك من أكثر الأطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين، خاصة أسماك التونة والماكريل والسردين والسلمون.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة الساخنة من أفضل الأطعمة التي يمكنك أن تتناولها في فصل الشتاء، لأنها من أفضل مضادات الأكسدة وتحتوي على نسبة عالية من الكاروتين

كما تحتوي على نسبة عالية أيضًا من الألياف، وتساعد على منع خلايا الجسم من التلف وتقي من سرطان الجلد والرئة والبروستاتا، وتمد الجسم كذلك بكمية كبيرة من الطاقة التي تساعده على التدفئة

البقوليات:

ينصح بأن تكون البقوليات في فصل الشتاء من العناصر الأساسية كالبروتين والألياف والحديد والزنك والكالسيوم وفيتامين "ب".

وتعتبر البقوليات كذلك بديلًا جيدًا جدًا عن اللحوم ومصدرًا كبيرًا للطاقة وتمنحنا الشعور بالنشاط والحيوية وتبقينا بصحة جيدة.

شوربة البروكلي

البروكلي من الأطعمة اللذيذة والصحية التي لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الشتاء، إذ يمكنك عزيزتي تناول شوربة البروكلي لكي تشعري بالدفء.

ويتميز البروكلي باحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات، وله أيضًا تأثير قوي ضد الالتهابات، ويساعد على تحسين أداء جهاز المناعة لمجابهة نزلات البرد المعرض لها الجسم بشكل كبير خلال فصل الشتاء.

السحلب

مشروب السحلب أحد المشروبات الدافئة الأساسية في فصل الشتاء، له فوائد عديدة يمكننا الاستفادة منها في فصل الشتاء

ويعتبر السحلب منشطٌ قوي للجسم وللدورة الدموية ويجعلنا نشعر بالدفء، ويساعد في التخلص من المغص المعوي ونزلات القولون.