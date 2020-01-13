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تعرف على موعد نتائج الثانوية العامة 2020 في فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:13 - 13 يناير 2020
الثانوية العامة الثانوية العامة
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كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتائج الثانوية العامة 2020 (الإنجاز) سيتم إعلانها في الفترة الواقعة ما بين 20-25 يونيو من العام الجاري بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح المصدر أن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام 2020 (الإنجاز) ستبدأ في شطري الوطن بتاريخ 30 مايو الجاري، وستعمل لجان التصحيح على الفور وبجهد مضاعف من أجل اعلان النتائج في التاريخ المحدد ما بين 20-25 يونيو.

وحث المصدر طلبة الثانوية العامة على الاجتهاد والتحضير جيداً للامتحانات النهائية، واستغلال الوقت لتحقيق معدلات تمكنهم من الالتحاق بالجامعات بكل سهولة ويسر.

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