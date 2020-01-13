خسائر بملايين الدولارات بعد غرق قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوب فلسطين

كشفت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بأن معسكر تابع لسلاح الجوي في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة غمرته مياه الأمطار الأسبوع الماضي.

وجاء تحت عنوان "سمح بالنشر" فقد أكدت القناة الإسرائيلي 13 بأن قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي غرقت بمياه الأمطار، مما أدى لخسائر بملايين الدولارات.

وأوضحت القناة 13 بأن طائرات حربية إسرائيلية تضررت بسبب غرق القاعدة العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يزال يفحص حجم الأضرار في الطائرات الحربية، وسلاح الجو.

ولفتت إلى أن الرقابة العسكرية بذلت جهوداً كبيرة لإخفاء الحادثة، ولم يسمحوا بالنشر إلا مساء الأحد.

وعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على غرق قاعدة سلاح الجو قائلًا: "في أعقاب الحالة الجوية الصعبة في الأسبوع الماضي، أودية محيطة بمعسكر سلاح الجو في الجنوب فاضت، وأغرقت مواقع عدة في المعسكر".

وأوضح جيش الاحتلال بأن عدد من الطائرات تضررت، وسيتم إصلاحها في الأيام القادمة وستعود للطيران، وأجريت عمليات لسحب المياه من المعسكر، ولم تقع إصابات.