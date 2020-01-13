ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

أم بي سي تطلق برنامج ذا فويس سينور للمسنيين

  • فلسطين اليوم - اللجنة التحكيمية لبرنامج ذا فويس سينور
  • 22:38 - 13 يناير 2020
اللجنة التحكيمية لبرنامج ذا فويس سينور اللجنة التحكيمية لبرنامج ذا فويس سينور
جوال
مشاركة

قررت قناة أم بي سي السعودية إطلاق برنامج "ذا فويس سينور" للمسنين ( لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ) بعد النجاح الذي حققه برنامج المسابقات الغنائي " ذا فويس ".

وشرعت القناة بالترويج للبرنامج الجديد، والذي سينطلق فور انتهاء الموسم الخامس من برنامج " ذا فويس ".

ووفقاً للقناة ذاتها، فإن لجنة التحكيم ستضم كلاً من الفنانة اللبنانية نجوى كرم ، ومحلم زين ، والفنانة المغربية سميرة سعيد ، والفنان المصري هاني شاكر.

وشرعا بإرسال دعوات المشاركة إلى أصحاب المواهب الغنائية الذين سيتسابقون خلال فترة زمنية مدتها 4 حلقات فقط، سيتم عرضها بعد أسبوع من انطلاق الموسم الثالث لـ " ذا فويس كيدز ".

وفي مرحلة "المواجهة الأخيرة"، سيقدم كل مشترك أغنية منفردة، وعلى كل مدرب اختيار صوتين في فريقه للانتقال للعرض النهائي حيث سيتم إعلان أفضل صوت من بين 8 متأهلين للنهائي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات