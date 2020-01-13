الأسير أحمد زهران ينتصر على السجان

علق الأسير أحمد زهران اضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.

ووفقًا لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، بأن الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي، علق إضرابه مساء اليوم الاثنين.

وأوضح أبو بكر أن تعليق الاضراب جاء بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، بحضور رئيس الوحدة القانونية في الهيئة المحامي جواد بولس.

وسيتم الاعلان عن التفاصيل الكاملة لتعليق الاسير أحمد زهران صباح غدًا الثلاثاء.

يُشار إلى أن الأسير أحمد زهران (42 عاما)، من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، كان قد أمضى ما مجموعه 15 عاما في معتقلات الاحتلال

والأسير زهران أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019.

ويعتبر هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه خلال العام الجاري، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله الإداري استمر لـمدة 39 يوما، وانتهى بعد وعود بالإفراج عنه، إلا أن قوات الاحتلال أعادت تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتته على كامل المدة.