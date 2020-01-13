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حاخام إسرائيلي يستغل نساء ويحتجزهن في ظروف عبودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:15 - 13 يناير 2020
حاخام اسرائيلي حاخام اسرائيلي
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احتجز حاخام إسرائيلي عشرات النساء في ظروف عبودية داخل مجمع سكني بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما كشفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" في تصريحٍ مكتوب، يوم الاثنين: " داهمت قوات الشرطة مجمعا سكنياً وسط مدينة القدس، بعد تحقيق سري أجرته، وتم اكتشاف مجمع مغلق فيه عشرات النساء في ظروف عبودية.

وأضافت أنه تم عزل 50 امرأة وطفل دون سن الخامسة في التجمع، لافتة إلى أنه تم إحالة المشتبه به للاعتقال لمدة 7 أيام وهو حاخام (رجل دين) و8 نساء تعاون مع المتهم الرئيس بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وذكر موقع صحيفة يديعوت، أن من بين المحتجزات نساء منذ 10 سنوات في مبنى يضم 3 بنايات.

وذكرت الصحيفة أنه يشتبه بتعرض النساء المحتجزات للاستغلال الجنسي وأنه تم إرغامهن على وضع أيديهن على النار لمعرفة ما سيشعرن به في نار جهنم.

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