سوريا تطالب تركيا بالالتزام بسيادتها والانسحاب فورًا من أراضيها بالكامل

طالبت الدولة السورية مساء اليوم الاثنين، دولة تركيا بالانسحاب الفوري من أراضيها والالتزام الكامل بسيادة الجمهورية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها.

وجاء طلب الدولة السورية خلال اجتماعي ثلاثي عقد بين كل من (سوريا وتركيا وروسيا) اليوم الاثنين في العاصمة الروسية موسكو.

وحضر من الجانب السوري اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، فيما حضر من الجانب التركي حقان فيدان رئيس جهاز المخابرات التركية.

وأكد الجانب السوري على لسان اللواء علي مملوك، ضرورة التزام الجانب التركي الكامل بسيادة الجمهورية السورية واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها أرضاً وشعباً.

كما طالب الجانب التركي بضرورة الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية كافة.

واستند اللواء علي مملوك على مطالبته للجانب التركي بالانسحاب واحترام السيادة السورية بموجب اتفاق سوتشي بشأن إدلب في تاريخ 17-9-2018 وخاصة ما يتعلق بإخلاء المنطقة من "الإرهابيين" والأسلحة الثقيلة وفتح طريق حلب-اللاذقية وحلب-حماة.

واكد اللواء مملوك، على أن الدولة السورية مصممة على متابعة حربها ضد "الإرهاب" وتحرير كل منطقة إدلب.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو عودة سلطة الدولة إليها بما يكفل الأمن والأمان للمواطنين السوريين الذين تستخدمهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في تلك المنطقة.