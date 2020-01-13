فيديو هيثم بن طارق يرفض مصافحة محمد بن زايد.. هل كان قاصدًا؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اثار جدلًا واسعًا في دول الخليج وخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة.

المقطع الذي آثار جدلًا واسعًا في دول الخليج هو عدم مصافحة السلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، زيار على رأس وفد رفيع من دولة الإمارات إلى السلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد

وأستقبل الوفد الإماراتي بشكل رسمي في قصر "العلم العامر".

وقد اعتبر العديد من نشطاء مواقع التواصل بأن عدم مصافحة السلطان الجديد لولي عهد أبو ظبي جاء لخلافات كبيرة بين الطرفين، وهذا ما ظهر في الفيديو حيث توضع علامات استفهام كبيرة حول ما حدث؟؟

لكن بعض النشطاء أكدوا أن السلطان العماني أراد أن يرافق محمد بن زايد للخارج فسارع إلى استباق خطواته إلى جانب ولي عهد أبوظبي، إلا أن الأخير أراد للسلطان هيثم أن يبقى في مكانه من أجل استقبال وتوديع الضيوف الزائرة لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس.