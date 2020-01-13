6 قرارات اتخذتها حكومة اشتية بينها قرار واحد لقطاع غزة

اتخذ مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، 6 قرارات مهمة خلال جلسته الأسبوعية والتي عقدت اليوم الاثنين.

وجاءت القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور محمد اشتية على النحو التالي:

1/ المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية بشأن النهوض بالتعليم والتدريب المهني والتقني، وإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والموافقة على إنشاء الجامعة التقنية.

2/ الموافقة على الإحالات القطعية لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية لتوفير اللوازم الطبية في المحافظات الشمالية والجنوبية.

3/ المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال الإحصاءات بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وروسيا الاتحادية.

4/ اعتماد الملحق الثامن لعقد الإشراف الخاص باستكمال محطة مجاري شمال غزة.

5/ المصادقة على مشروع نظام مُعدل لنظام تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والعمال.

6/ المصادقة على مشروع نظام الإفصاح عن تضارب المصالح.