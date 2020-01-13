أبو شمالة: استقالة صالح من المنظمة تعبر عن موقف كل الأحرار

علق مسؤول التيار الإصلاحي في قطاع غزة ماجد أبو شمالة، على استقالة عبد الجواد صالح من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد أبو شمالة، أن استقالة صالح من منصب عضو في المنظمة تعبر عن موقف كل الوطنين الأحرار في هذا الوطن المنهك بالاحتلال والانقسام والتفرد في القرار

وأشار أبو شمالة في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك، إلى أن الاستقالة من منظمة التحرير هي مطلب الغالبية العظمى من القيادات والمواطنين الفلسطينيين لعدم قدرة المنظمة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح مسؤول التيار الإصلاحي في قطاع غزة، أنه لم يعد من المنطقي أو المقبول الاستمرار بالحالة الفلسطينية بشكلها الراهن بعد كل ما شهده الوطن والمواطن من تراجع سياسي واقتصادي واجتماعي.

وحول أسباب استقالة صالح رأي أبو شمالة، أن أسباب الاستقالة تتمثل في التراجع بمختلف الحياة الذي أتى نتيجة للتفرد بالقرار وتقيد عمل المؤسسات ومصادرة صلاحياتها وعلى رأسها منظمة التحرير والمجلس التشريعي، واستبدالها بسلطة الحاكم الفرد المطلقة قاصدًا –حكم محمود عباس- رئيس سلطة رام الله.

وأكد أبو شمالة أن شعبنا بحاجة ماسة لإعادة النظر في نهج العقد الماضي كله والخروج برؤية إجماع وطني من أجل التحرر من كافة القيود.

ودعا مسؤول التيار الإصلاحي في قطاع غزة، كافة الفصائل والقيادات الفلسطينية الاستمرار في الضغط حتى اجراء انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.

وكان عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح أعلن استقالته مرجعا ذلك لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ قرار المجلس المركزي في جلسته 4-5/ مارس 2015" بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال.

وقال عبد الجواد في كتاب استقالته معبرًا عن غضبه: "لقد بلغ السيل الزبا".