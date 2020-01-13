تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2020 على نايل وعرب سات

يُعد تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2020، من الأكثر بحثًا على موقع جوجل الدولي، في هذه الفترة الحالية، ويأتي هذا البحث نتيجة مضمون القناة الديني، وأساليب تعلم القرآن الكريم وتلاوة التجويد.

وتترجم قناة مجد، الآيات القرآنية باللغتين الفرنسية والانجليزية، فيما تعرض نحو 100 قارئ للآيات القرآنية ابرزهم: عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ محمود خليل الحصرين، يكون القرآنية بصوت عذب، مع تلاوة جيدة، تريح أذن المستمع.





تردد قناة المجد على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات:

وتبث قناة المجد للقرآن الكريم، ترددها على القمر الصناعي نايل وعرب سات، لعى النحو التالي :

التردد القمر الصناعي معدل الترميز الاستقطاب FEC 12475 نايل سات 27500 أفقي 3/4 12054 نايل سات 27500 أفقي 3/4