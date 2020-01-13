ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2020 على نايل وعرب سات

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 18:22 - 13 يناير 2020
تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2020 على نايل وعرب سات تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2020 على نايل وعرب سات
جوال
مشاركة

يُعد تردد قناة المجد للقرآن الكريم 2020، من الأكثر بحثًا على موقع جوجل الدولي، في هذه الفترة الحالية، ويأتي هذا البحث نتيجة مضمون القناة الديني، وأساليب تعلم القرآن الكريم وتلاوة التجويد.

وتترجم قناة مجد، الآيات القرآنية باللغتين الفرنسية والانجليزية، فيما تعرض نحو 100 قارئ للآيات القرآنية ابرزهم: عبد الباسط عبد الصمد والقارئ الشيخ محمود خليل الحصرين، يكون القرآنية بصوت عذب، مع تلاوة جيدة، تريح أذن المستمع.

54258118_2127638417322142_7930343798494724096_n
 

تردد قناة المجد على القمرين الصناعيين نايل وعرب سات:

وتبث قناة المجد للقرآن الكريم، ترددها على القمر الصناعي نايل وعرب سات، لعى النحو التالي :

 

التردد

القمر الصناعي

معدل الترميز

الاستقطاب

FEC

12475

نايل سات

27500

أفقي

3/4

12054

نايل سات

27500

أفقي

3/4

 

فيديو لمشاهدة برامج وحلقات لقناة المجد للقرآن الكريم، على منصة اليوتيوب العالمية، اضغط هنا.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات