"الكنيست": بدء مناقشة تشكيل لجنة للتصويت على حصانة نتنياهو

أكدت القناة 7 العبرية، اليوم الاثنين، ان الكنيست "الإسرائيلي" بدأ مناقشة لتشكيل لجنة للتصويت على حصانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة العبرية، انّ اللجنة العادية برئاسة العضو "آفي نيسنكورن"، وافقت على مقترح تشكيل لجنة، لإعطاء نتنياهو حصانة، لمنع محاكمته أمام ما يسمى بالقضاء "الاسرائيلي" طوال فتره حكمه.

وذكرت، انه تم طرد رئيس كتلة الليكود ميكي زوهار، بعد نقاشات حادة وتهجمه على نيسنكورن خلال جلسة المناقشة داخل "الكنيست".

وكان قضاء العدو، قد وجه تهم عدة، في نوفمبر الماضي، ضد نتنياهو لإستغلال منصبه في الرشوة وخيانة الامانة والاحتيال، فيما يواجه نتنياهو معركة قانونية شرسة، لمنع محاكمته وزجه في السجن.