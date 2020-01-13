 الإعلان عن اسقالة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، اليوم الاثنين، :"إنّ نائب المحافظ في سلطة النقد رياض أبو شحادة قدم استقالته من موقعه".

وأكدت سلطة النقد، في بيان لها، نشرته على صفحتها "الفيسبوك"، ان د. رياض أبو شحادة قدم استقالته، وقد شغل منصب نائب المحافظ منذُ عامين.

وأشار البيان، إلى أن النائب أبو شحادة قد شغل في وقت سابق، منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي من بداية العام 2015، ومنصب مراقب المصارف عام 2006، ومناصب أخرى خلال عمله في النقد.

وثمن المحافظ عزام الشوا، جهود أبو شحادة خلال فترة عمله المبذولة في سلطة النقد، متمنيًا له النجاح والسداد في مشاريعه المستقبلية.