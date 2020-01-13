الملك السعودي يغادر المملكة ويصدر امراً ملكياً بإنابة الأمير محمد بن سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان، لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس بن سعيد,



وقال الديوان الملكي "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله".

وأصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.



​يشار إلى ان سلطان عمان، قابوس بن سعيد، توفي مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما.