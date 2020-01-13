الاحتلال يهدد باغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله

حذر ما يسمى بوزير الخارجية "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، من اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وذلك على غرار اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال كاتس، في تغريده له، على "تويتر"، :"إنّ تهديدات نصرالله بالهجوم ضدنا، ازدادت في الآونة الأخيرة".

وأضاف، ان تصريحات السيد حسن، تأتي على خلفية التحذيرات المتكررة من إيران.

وكان الاحتلال قد وضع ثلاثة قادة على قائمة الاغتيالات، بتاريخ 12/11/2019، وهم: (الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في غزة، والشهيد فائق فيلق القدس قاسم سليماني، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله)، متهمًا إياهم بالوقوف وراء العاصفة التي تقاوم مخططات "إسرائيل" والولايات المتحدة في المنطقة.