ايران: لم نكذب في قضية الطائرة الأوكرانية وليس من ادبياتنا قول الزور

نفت الجمهورية الإيرانية تكتمها على "قضية" إسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ بعد اعترافها بأنها تتحمل المسؤولية كاملة للحادثة المروعة.



وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي: "بعض المسؤولين ادعوا محاولة طهران التكتم على القضية، فيما في الواقع، وبصراحة، لم يحصل ذلك"، مضيفاً "الحقيقة هي أننا لم نكذب. الكذب يعني تشويه الحقيقة عن قصد وعن علم. الكذب يعني التكتم على معلومات. الكذب يعني إدراك أمر ما وعدم قوله أو تشويه حقيقته".



وأكد أن "ما قلناه الخميس كان مبنيا على معلومات قدمت للحكومة كاملةً، ولم تذكر وجود أي رابط بين الحادثة وإطلاق الصواريخ".