بينيت يصادق على مصادر 66 الف شيكل من حساب اسير فلسطيني

ذكر موقع "روتر نت" الاخباري العبري، أن وزير حرب الاحتلال، نفتالي بينت، صادق على مصادرة آلاف الشواكل من حساب عائلة الأسير فلسطيني، ماهر يونس.

وقال بينت عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد تمت المصادقة على مصادرة 66 ألف شيكل من حساب عائلة الأسير الأمني ماهر يونس".

وكان بينت، أصدر قراراً الشهر الماضي، بمصادرة أموال عدد من الأسرى الفلسطينيين من سكان الداخل الفلسطيني، متهمين بتنفيذ عمليات ضد "إسرائيل".

ووفقاً لموقع "والا" العبري، فإن القرار يختص بعائلات الأسرى: إبراهيم وصلاح البكري، واللذان تتهمهما "إسرائيل" بتنفيذ عملية استشهادية عام 2002، حيث قُتل فيها تسعة إسرائيليين، والأسير مصطفى نعامنة والمتهم بـ"أعمال شغب" في المسجد الأقصى، والأسير محمد جبرين المتهم بقتل ثلاثة جنود إسرائيليين عام 1992، والأسير وليد دقة والمتهم بقتل جندي عام 1984، والأسير سمير سرساوي والمتهم بتشكيل خلايا عسكرية، والأسير مجاهد دخان والمتهم بـ"التخابر مع المقاومة" وقت الحرب.