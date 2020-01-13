الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء 14/1/2020  

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2020/1/14.

وأوضحت الوزارة، ان السفر غدًا الثلاثاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الثالثة من كشف (2020/1)، وللحافلات من الرابعة حتى السادسة حتى الرقم (101).

واهابت الوزارة بالمسافرين، بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى ان ارفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت الوزارة، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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