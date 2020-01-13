اعتقال ضابط "اسرائيلي" بتهمة تهريب هواتف للاسرى الفلسطينيين

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين عن اعتقال ضابط كبير يعمل بمصلحة السجون "الإسرائيلية"، حيث يشتبه بقيامه بتهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

و وفقاً لقناة "كان" العبرية فإن وحدة "لاهب" بالشرطة الإسرائيلية مع الضابط، بشأن تلقى الرشوة من الأسرى الفلسطينيين، مقابل تهريب الهواتف النقالة.

و أشارت القناة العبرية الى أنه تمت مراقبة الضابط على مدار أسبوع، وتم الكشف عن وجود عشرات الهواتف النقالة داخل غرف الأسرى التي يتردد عليها هذا الضابط.

و لفتت الى ظان مصلحة السجون تشتبه بتورط عشرات الأسرى من أسرى حركة فتح، بتقديم الرشوة لهذا الضابط، مقابل تهريب الهواتف النقالة.

و يعمل الضابط نائب ضابط الحراسات في سجن "ريمون" الأمني، وقام بتهريب عشرات الهواتف النقالة للأسرى بالسجن، وفقاً للقناة العبرية.