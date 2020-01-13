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اعتقال ضابط "اسرائيلي" بتهمة تهريب هواتف للاسرى الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:44 - 13 يناير 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
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كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين عن اعتقال ضابط كبير يعمل بمصلحة السجون "الإسرائيلية"، حيث يشتبه بقيامه بتهريب هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

و وفقاً لقناة "كان" العبرية فإن وحدة "لاهب" بالشرطة الإسرائيلية مع الضابط، بشأن تلقى الرشوة من الأسرى الفلسطينيين، مقابل تهريب الهواتف النقالة.

و أشارت القناة العبرية الى أنه تمت مراقبة الضابط على مدار أسبوع، وتم الكشف عن وجود عشرات الهواتف النقالة داخل غرف الأسرى التي يتردد عليها هذا الضابط.

و لفتت الى ظان مصلحة السجون تشتبه بتورط عشرات الأسرى  من أسرى حركة فتح، بتقديم الرشوة لهذا الضابط، مقابل تهريب الهواتف النقالة.

و يعمل الضابط نائب ضابط الحراسات في سجن "ريمون" الأمني، وقام بتهريب عشرات الهواتف النقالة للأسرى بالسجن، وفقاً للقناة العبرية.

 

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