عائلة هدار غودلين غاضبة بعد خبر مد قطاع غزة بالغاز لشركة الكهرباء

قالت عائلة الضابط "الإسرائيلي"، الأسير في قطاع غزة، هدار غولدين، إن حكومة نتنياهو منشغلة بتطوير خط انابيب غاز لقطاع غزة، دون اعطاء أي قيمة لإبننا الأسير لدى حركة حماس.

جاء حديث عائلة غولدين رداً على خبر إمداد قطاع غزة بخط أنابيب غاز لصالح شركة الكهرباء.

وقالت العائلة عبر حسابها بموقع "تويتر": إن "حكومة نتنياهو الإسرائيلية مشغولة بتطوير خط أنابيب غاز هولندي لغزة، وتحويل الأموال القطرية، وإنشاء محطات تحلية أمريكية، وتطوير مجالات العمل الممولة من الاتحاد الأوروبي، وفتح مستشفى دولي، وتسويق فراولة وكرمبو حماس".

وأضافت العائلة: "هذا هو السبب في أن الجنود هدار غولدين وأورون شاؤول وأفيرا منغستو وهشام السيد لم يتم إعادتهم".

وقال تسور غولدين شقيق الضابط هدار: "في أي عالم يكون خط أنابيب الغاز أكثر قيمة من أخي؟".

و كان ما يسمى بـ "وزير الطاقة" " بحكومة الاحتلال، يوفال شتاينيتس"، أوعز اليوم الاثنين، تعليمات جديدة لوزارته لإمداد شركة الكهرباء في قطاع غزة بخط أنابيب غاز بشكل مباشر لخزانات محطة توليد الكهرباء.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" العبرية، ان وزير الطاقة أصدر تعليمات بوضع خطة لمشروع يسمح بإمداد شركة كهرباء غزة، بالغاز، لإنتاج كفايته من الكهرباء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتلال يسعى من وراء خطته الاستغناء عن مد القطاع بالكهرباء، لافتةً إلى ان هولندا ستتكفل بتكلفة المشروع بنحو 60 مليون دولار.

ومن المقرر ان يتم الانتهاء من مد خط انابيب الغاز لغزة بحلول عام 2022، بحسب صحيفة "كالكاليست".