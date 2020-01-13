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هل التقى محمود عباس وإسماعيل هنية في سلطنة عمان؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:57 - 13 يناير 2020
عباس وهنية عباس وهنية
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، شائعات تتعلق بلقاء جمع رئيس السلطة محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، في سلطنة عُمان.
ونفت حركة فتح أن يكون رئيس السلطة محمود عباس، قد عقد لقاءً مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، في سلطنة عُمان.


وقال أسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح إن عباس، لم يلتقِ هنية خلال زيارته الأخيرة لعُمان"، مشدداً على أنه لم يكن في أجندة عباس، أي لقاء بإسماعيل هنية.

يذكر، أن عباس وهنية، وصلا في نفس التوقيت إلى سلطنة عُمان للتعزية بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، حيث تواجد الرئيس وهنية في السلطنة، بذات الوقت.

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