الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل في يطا بالخليل المحتلة

أخطرت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، بهدم ثمانية منازل تعود لمواطنين فلسطينيين جنوب الخليل.

و قال منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل، فؤاد العمور: "ان المنازل تقع في منطقة ما بين بلدة الكرمل وقرية سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل، و تعود ملكيتها الى المواطن عنان عبد ربه، و المواطن محمد زين (الكشكبون )، وخليل ربعي اليتيم و له ثلاث مهددة بالهدم، ومحمود ربعي اليتيم و له منزلين مهددين بالهدم، وقاسم أبو تحفة و له منزل واحد".

وأضاف العمور، بأن تسليم اخطارات الهدم يأتي في وقت تصاعدت فيه حدة الاعتداءات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين على المواطنين والمزارعين ورعاة الاغنام في مسافر يطا وجنوب الخليل، بهدف اجبارهم على الرحيل عن أراضيهم.