الرابطة الإسلامية تختم مخيم "بناء و عطاء" في قطاع غزة

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مخيم "بناء وعطاء" في احتفال نظمته في منتجع النور السياحي.

و حضل الاحتفال عضو المكتب السياسي الدكتور، وليد القططي, وعضو المكتب السياسي للحركة الدكتور، يوسف الحساينة، والموجه العام للرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ سامي البسيوني، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي، وأعضاء الهيئة الإدارية العامة للرابطة الإسلامية في قطاع غزة.

الجدير بالذكر أن الرابطة الإسلامية نظمت خلال الأسبوع الماضي مخيم "بناء وعطاء"، و الذي استهدف ١٣٠٠ طالب وطالبة على مستوى قطاع غزة، حيث تلقى فيه المشاركين في المخيم العديد من الخبرات والمهارات الدينية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.

و أكد الدكتور وليد القططي خلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي للمخيم أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، وأن الانتماء لفلسطين هو انتماء حقيقي نابع من القلب، وأن الجهاد هو واجب وطني.

و لفت الى أن حركة الجهاد الإسلامي هي مخرجة القادة الأبطال امثال الشهيد القائد بهاء ابو العطا.

وأشار د.القططي أن بوصلة حركة الجهاد الاسلامي ثابتة لا تتغير وهي للقدس ولفلسطين مستدلاً بكلمة الشهيد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي: "أي بوصلة لا تشير إلى القدس فهي مشبوهة".

ووجه د.القططي كلمة للطلبة المشاركين في مخيم "بناء وعطاء" قائلاً: "عليكم بالفخر بانتمائكم لحركة الإجهاد الإسلامي".

كما وحثهم على الجد والاجتهاد في مراحلهم الدراسية.

من جهته أكد الأستاذ سامي البسيوني أن جيل الشباب هم الأمل لهذه الأمة لأن النصر سيكون على أيديهم، مضيفاً أن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وعودة اللاجئين للوطن.

وأضاف أ.البسيوني: "نشد على أيادي الطلبة ونقدم لهم جميع الإمكانيات واللوازم من أجل الارتقاء بهم".

واختتم أ.البسيوني كلمته للطلبة قائلاً: "أنتم من سترفعون راية فلسطين و راية الإيمان والوعي والثورة".

































