الاحتلال يصدر تعليمات بمد شركة كهرباء غزة بخط انابيب غاز

أوعز ما يسمى بـ "وزير الطاقة" " بحكومة الاحتلال، يوفال شتاينيتس"، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة لوزارته لإمداد شركة الكهرباء في قطاع غزة بخط أنابيب غاز بشكل مباشر لخزانات محطة توليد الكهرباء.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" العبرية، ان وزير الطاقة أصدر تعليمات بوضع خطة لمشروع يسمح بإمداد شركة كهرباء غزة، بالغاز، لإنتاج كفايته من الكهرباء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاحتلال يسعى من وراء خطته الاستغناء عن مد القطاع بالكهرباء، لافتةً إلى ان هولندا ستتكفل بتكلفة المشروع بنحو 60 مليون دولار.

ومن المقرر ان يتم الانتهاء من مد خط انابيب الغاز لغزة بحلول عام 2022، بحسب صحيفة "كالكاليست".

يشار إلى ان الاحتلال "الاسرائيلي" يشدد من حصاره ضد القطاع، منذُ أكثر من 12 عامًا، ويمنع دخول السولار والديزل، ما انعكس على جدول توزيع الكهرباء لمحافظات غزة الخمس.