معلومات جديدة حول اغتيال الجنرال قاسم سليماني

كشف المحلل والخبير الإسرائيلي في شؤون الاستخبارات، "رونين بريغمان"، أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتحضير لاغتيال الجنرال قاسم سلياني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2018.

وقال "بريغمان" إن عملية الاغتيال جاءت بعد لتراكم معلومات استخباراتية ضده.

و بحسب بريغمان، فإن الإدارة الامريكية تجنبت اغتيال سليماني في الساحة الإيرانية، خشية من رد إيراني كبير يؤدي لحرب، كما تم استبعاد اغتياله في سوريا خوفاً من تعرض مرافقين له من حزب الله للإصابة، و أن يقوم حزب الله بالرد ضد أهداف "إسرائيلية" بشكل واسع، و تتحول المور الى حرب.

وذكر المحلل الاسرائيلي، أن سليماني خطط خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت عملية الاغتيال القيام بحملة عمليات ضد أهداف أمريكية في الشرق الأوسط لرفع العقوبات عن إيران.

يذكر بأن الجنرال قاسم سليماني اغتالته أمريكا في مطار بغداد، يوم الجمعة الموافق لـ 3/1/2020.