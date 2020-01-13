أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 13 من يناير أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسرى هم:

الأسير سامر عاهد عبد الله أبو دياك (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى في السجون 15 عامًا.

ومن مدينة طولكرم/

الأسير أحمد ساري محمد حسي (38 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

والأسير غانم صالح أحمد غانم (48 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا.

والأسير حازم طالب محمد أبو دياب (42 عامًا) المحكوم بالسجن 23 عامًا.

وجميعهم معتقلون منذ عام 2004 وأمضوا 16 عامًا في سجون الاحتلال.