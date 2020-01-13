دفء نفسك بهذه الأطعمة في الشتاء..!

يحتاج الإنسان للتدفئة في أيام الشتاء الباردة، ويكون ذلك عبر الأطعمة والمشروبات التي يمكن صنعها وتمنح الجسم الطاقة والتدفئة.

وتوجد العديد من الأطعمة التي يمكن من خلالها الحصول على الدفء بسهولة، بعيداً عن اضرار المشروبات التي تحتوي على الكافيين والسكر. ومن بين هذه الأطعمة.

الكستناء أبو فروة

ﻻ تتوافر إﻻ بفصل الشتاء، ويتم شواءها وأكلها مباشرة، تمد جسم الإنسان بالحرارة وتشعره بالدفء، وقد ارتبطت الكستنا بفصل الشتاء، فهناك العديد من العائلات التي ﻻ يمر فصل الشتاء عليها دون الكستنا.

التمر

من الأغذية التي من المهم تناولها في فصل الشتاء ، خاصةً أنه يمتلك خاصية“تصنّيع الحرارة ” في الجسم ، مما يعمل على تدفئته ، إضافة إلى احتوائه على فيتامين بي النياسين، والثيامين ، والذي يساعد على صحة الكريات الحمراء ، كما يحتوي على المجنيزيوم المفيد لصحة العظام

السحلب

هو مشروب أبيض ساخن لأيام الشتاء الباردة و له قيمة غذائية عالية، مكونه الأساسي الحليب مع النشا وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام، ويتم تزينه بالمكسرات والقرفة والزنجبيل. لذا فهو شراب ذو قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى طعمه الشهي.

السمك

في فصل الشتاء، تقل عادة مستويات فيتامين د في الجسم بسبب قلة تعرض الجسم لأشعة الشمس. ويجدر بالذكر أن المصادر الغذائية لفيتامين د قليلة ومعدودة، ويحتل فيها السمك الصدارة. وتعتبر السلمون، الماكاريل، التونا، والسردين من أنواع السمك الغنية بفيتامين د. وتقليل تصنيع فيتامين د بالإضافة لتأثيره على العظام ، فإنه يؤثر كذلك على مزاجية الشخص، أو ما يعرف بأعراض الشتاء ،

وكما نعلم فإن السمك غنيّ بفيتامين د مما يجعله قادراً على تحسين المزاج ، مما سيجعلك تشعر بالارتياح أكثر في فصل الشتاء ..

العسل

يعتبر العسل محلي طبيعي صحي وفعال ويفضل استخدامه في تحلية المشروبات والحلويات بدلا عن السكر الغني بالسعرات الحرارية الخالية من القيمة الغذائية. وهو مهم في الشتاء لأنه يعطي الدفء والطاقة ويحمي من الإنفلونزا وأمراض البرد.

الكشك

هو طعام معروفة في بعض البلدان العربية خصوصاً في مصر وسوريا والموصل في العراق. تختلف طريقة صنعه ولكن بصورة عامة يصنع من دشيش القمح واللبن الحامض يعطي حرارة لجسم الإنسان ويحسسه بالشبع لفترة طويلة، وهو غني بالعناصر الرئيسية وسهل الهضم.

الخبيزة

أكلة شعبية بامتياز تنتشر بفلسطين ومصر وبالكثير من الدول العربية .. إضافة لفوائدها الطبية التي لا حصر لها تعتبر الخبيزة أكلة مُشّبِعة تملئ البطون وتطفئ جوع الفقراء ..ومن فوائدها الطبية معالجة نزﻻت البرد والسعال.

شوربة العدس

وهو حساء مفيد بشكل عام، ويكثر تناولة في فصل الشتاء. فهو يمد جسم الإنسان بالحرارة وفي بعض المناطق يطلق عليه “لحمة الفقراء” لقيمتة الغذائية التي تنافس اللحمة في احتواءه على البروتين ولرخص سعره الذي يناسب الفقراء.

الكراوية او المغلي

من الحلويات التقليدية والتي تقدم في مناسبة الولادة وخاصة في الاحتفال بالأسبوع الأول للمولود لما لها من قيمة غذائية للمرأة المرضعة، لذا ينصح بتناولها في الشتاء، تصنع من الأرز المطحون والسكر ومادة الكراوية والسكر ويضاف إليها المكسرات.