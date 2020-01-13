طريقة سهلة يمكنك تجربتها..اختبر صحة قلبك في "30 ثانية"!

من المهم والضروري الحفاظ على القلب الذي يُعد أحد أهم الأعضاء في الجسم كله، وأن يبقى في حالة صحية جيدة ومنع تدهور عمله.

وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان القلب يتمتع بصحة جيدة دون زيارة الطبيب.

ولكن موقع Bright Side كشف حيلة بسيطة يزعم أنها قادرة على «إخبارنا» عن مدى صحة قلبنا ولا يستغرق الأمر سوى 30 ثانية.

ونحتاج في البداية إلى الحصول على وعاء أو حوض كبير بما يكفي، ليناسب كلتا اليدين ثم يجب ملؤه بالماء البارد مع إمكانية إضافة بعض الجليد للحصول على نتائج أفضل، بعد ذلك قم بغمر يديك في وعاء الماء لمدة 30 ثانية بالضبط ويقال إن هذه الطريقة ستساعد على معرفة كيفية استجابة الدم عند تماسه مع البرد.

وهناك نوعان من النتائج المحتملة لهذا الاختبار، وفقا لـ«Bright Side»: الأول تحول الأصابع إلى اللون الأحمر، وهي علامة جيدة تعني أنه من المحتمل ألا تواجه أية مشكلات متعلقة بالأكسجين في الدم كما يشير إلى أن القلب والدورة الدموية يتمتعان بصحة جيدة.

أما النتيجة الثانية هي الشحوب أو الزرقة، ما يعني أنه لديك مشاكل في الدورة الدموية، وانخفاض في مستوى الأكسجين بخلايا الدم الحمراء.

وبحسب ما نقله موقع «RT» يمكن أن تحدث الأعراض هذه عندما يكون لخلايا الدم الحمراء مستويات منخفضة من الأكسجين، وإذا حدث ذلك يمكنك تسخين أصابعك أو تدليكها لزيادة الدورة الدموية ومساعدتها على العودة إلى وضعها الطبيعي.

وبالطبع في هذه المرحلة يجب عليك أيضا تحديد موعد لرؤية طبيب عام، لإجراء مزيد من الاختبارات، خصوصا عند ملاحظة أعراض أخرى مثل، ضيق التنفس أو الصداع أو ألم في الصدر أو التعرق أو التنميل أو الدوار.