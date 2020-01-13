تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 13/1/2020، عدة مواضيع هامة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وتناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم العديد من القضايا في مختلف الصحف:

عكاظ

خادم الحرمين وشينزو يبحثان تطوير التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان أوجه التعاون وفق رؤية 2030

رئيس مترو جدة لـ عكاظ: حددنا مواقع نزع الملكيات

اختبر صحة قلبك في «30 ثانية»!

وزير الطاقة: ملتزمون باستقرار سوق النفط.. وأمريكا شريك إستراتيجي

«بذرة فشار» قد تودي بحياة الإنسان!

انخفاض على درجات الحرارة.. والضباب شمالاً

إعلان الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في «تحدي الرياضة للجميع»

خالد يوسف لـ عكاظ: حان الوقت لإنشاء أكاديمية فنون سعودية.. ومستعد لإخراج فيلم

زيدان: حصول ريال مدريد على السوبر الإسباني ثمرة عمل وجهد

أكييه آبي: أتمنى إبرام اتفاقيات يابانية لرفع العلاج التأهيلي للأطفال

الشرق الأوسط

محادثات بين حفتر والسراج في موسكو لبحث وقف إطلاق النار

عبد العزيز بن سلمان: السعودية ترغب في سعر مستدام للنفط

استطلاع: اليابانيون لا يصدقون أن كارلوس غصن «ضحية»

ترمب: لا يهمني موقف إيران من التفاوض لكن لا أسلحة نووية

اتساع احتجاجات إيران المنددة بخامنئي و«الحرس»

أنباء عن إطلاق نار بمحيط الاحتجاجات في إيران... والشرطة تنفي

ترمب للنظام الإيراني: لا تقتلوا المحتجين

رئيس الوزراء الياباني: أي مواجهة عسكرية في المنطقة سيكون لها تداعيات عالمية

لندن وباريس وبرلين تطالب طهران بالعودة إلى «احترام كامل» للاتفاق النووي

ريال مدريد بطلاً للسوبر الإسباني على حساب أتلتيكو

بالفيديو... رئيس وزراء اليابان في ضيافة ولي العهد السعودي بالعُلا

سقوط صواريخ على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنوداً أميركيين

المدينة

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

خالد الفيصل : جدة مقبلة على مشاريع كبرى

المدينة المنورة : الثلوج تُغطي مرتفعات حرّة الرأس الأبيض

"هدف" للقطاع الخاص : وظفْ سعوديًّا وندعم أجره الشهري حتى 50%

من السعودية .. ريال مدريد بطلا للسوبر الاسباني على حساب أتلتيكو مدريد

بالفيديو.. "صحة المدينة" تعلق على واقعة المريض مفترش الأرض

لتوقيع وقف إطلاق النار.. حفتر والسراج في موسكو اليوم

الرئيس الأمريكي: لا أهتم بشأن تفاوض إيران معنا

وزير الطاقة: ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية

المملكة تحذر من السفر لـ "مدينة البركان" في الفلبين

بالفيديو.. إصابة شخصين إثر سقوط أرجوحة ألعاب في الفلبين

الامارات : المملكة مرجع في تقديم الخدمات للمساجد