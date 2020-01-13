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نادي الزمالك يوضح بشأن مشاركته في مباراة في قطر

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 10:06 - 13 يناير 2020
الزمالك والاتحاد الزمالك والاتحاد
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نفى نادي الزمالك خبرا تداوله أحد المواقع أن إدارة النادي قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع فريق الترجي التونسي في قطر،مؤكدا أنه خبر كاذب شكلا وموضوعا.

وقرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة على أرض تحرّض على قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة.

شدد نادي الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل سلمه رئيس النادي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لعرضه علي القيادة السياسية والأجهزة الأمنية في مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلى قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي واولاده واحفاده.

 بالاضافة الي اساءتهم في افلام مفبركة لفخامة السيد رئيس الجمهورية حسبما جاء في البيان.

 

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