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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 13/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:04 - 13 يناير 2020
حالة الطرق حالة الطرق
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أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 13/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، داعيةً قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت الإدارة العامة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها وفاة الطفل محمد ناهض مسعود زعرب (5 سنوات) إثر صدمه شاحنة في محافظة رفح ، إلى جانب 4 إصابات فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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