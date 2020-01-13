تحالف "العمل" و"ميرتس" بقائمة واحدة املاً في هزيمة نتنياهو

أملاً في هزيمة ائتلاف زعيم حزب الليكود، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتفق رئيس تحالف حزبا "العمل- غيشر" في "إسرائيل"، عمير بيرتس ورئيس حزب ميرتس اليساري، نيتسان هوروفيتس، على خوض الانتخابات الثالثة للكنيست، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل، في قائمة واحدة،

التحالف الجديد يقضي بترأس بيرتس القائمة، فيما ستحل شريكته ورئيسة حزب "غيشر"، أورلي ليفي أبيكاسيس، في المكان الثاني، وهوروفيتس في المكان الثالث.

وقال بيان صادر عن أطراف الاتفاق في القائمة الجديدة أن "هذه خطوة هامة لانتخابات 2020 وستضمن قدرة على تشكيل حكومة تغيير وأمل بعد الانتخابات".

وتعالت أصوات داخل حزب العمل وميرتس، وكذلك من داخل كتلة "أبيض أزرق" بزاعمة بيني غانتس، تدعو إلى تحالف كهذا من أجل عدم إضاعة أصوات، في أعقاب استطلاعات أظهرت إمكانية عدم تجاوز إحدى الكتلتين لنسبة الحسم، لكن "أزرق أبيض" رفض تحالفا أوسع يشمل كتلتهم..