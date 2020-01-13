غزة: إتلاف 150 كجم دجاج مجمد يُباع على أنه طازج

ضبط فريق التفتيش والرقابة التابع لوزارة الصحة في غزة، 150 كجم من جناح دجاج مجمد يقوم اصحاب المحل بتسييحه بغرض بيعه على أنه طازج في النصيرات وسط القطاع.

وقالت الصحة في بيان صحفي لها، اليوم الاثنين، إنه وصل شكوى عبر الرقم المجاني 103 من احد المواطنين بخصوص أعمال غير طبيعية بأحد محلات سوق النصيرات في وقت متأخر، وعلى الفور توجه فريق التفتيش والرقابة للمكان.

وأوضحت الصحة، أنه تم اتلاف الكمية وتحويل الملف للمباحث لاستكمال الاجراءات القانونية.

وشكرت الوزارة بالشكر والتقدير المواطن والجمهور على جهودهم ومساندتهم لفرق التفتيش ورقابة الاغذية من اجل الحفاظ على صحة المجتمع وملاحقة العابثين.