ما سبب عدم انجابه للأبناء.. تفاصيل خاصة عن حياة السلطان قابوس

مازال الحديث عن وفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد بن تيمور الذي توفي السبت عن عمر يناهز (79 عاماً)، يشغل الرأي العام والعالم العربي والإسلامي، خاصةً مع ظهور تفاصيل عديدة لحياته الشخصية.

وقد توفي السلطان قابوس، بعد صراع مع مرض سرطان القولون وفيما يلي بعض التفاصيل:

- قابوس تولى الحكم سنه 1970 بعد انقلاب في القصر على والدة سعيد بن تيمور وفي بعض الروايات يقال أنه قتل ابية

- قابوس تولى الحكم مدة 50 سنة مسجلا رقما قياسيا بين الحكام العرب ملوكا ورؤساء

- تزوج لفترة قصيرة .. ولم ينجب لا بنين ولا بنات .... ويقال ايضا ان عدم إنجابه كان بسبب الخوف من ان يكرر الولد ما فعلة هو في ابية

- العُمانيون وسلطانهم يتبعون المذهب الاباظي والذي يقول عنهم فقهاء السنة والجماعة أنهم من الخوارج .. رغم نفي شيوخ الإباضية لذلك اكثر من مرة

- لم تعترف سلطنة عمان بمنظمة التحرير الفلسطينية الا قريبا جدا ولم تفتح سفارة لفلسطين ربما لحتى الآن.. وكان لوقت قريب جدا ممنوع اعطاء الفلسطيني تأشيرة دخول إلى عمان حتى للسياحة .... وهذا بسبب دعم المنظمة لثورة اقليم ظفار العماني المطالب بالاستقلال عن قابوس في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي

آخر أعمال السلطان قابوس السياسية هو استقباله لنتنياهو وزوجته سارة في مسقط جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد.

- حافظ قابوس على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف المتحاربة اقليميا ودوليا وهذا ما سمح للسلطان قابوس ان يلعب دور الوسيط بين معظم الدول المتناحرة في المنطقة.