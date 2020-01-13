عرقلة فالفيردي تثير الجدل عبر مواقع التواصل

أثارت عرقلة لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي لمهاجم الأتلتي ألفارو موراتا عقب محاولته تسديد هدف الفوز في شباك غريمة، حالة من التعليقات بين مؤيد ومعارض لما قام به فالفيردي بإنقاذ شباك فريقه من هدف محقق.

وفاز ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني 2020م بعد سحقه أتلتيكو مدريد في ضربات الترجيح بفارق (4-1) عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي سلبيًا، فيما حصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر الإسباني.

مؤيد ومعارض لما قام به فالفيردي

وانقسم المغردون عبر "توتير" بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في السوبر الاسباني، فيرى البعض ان ما قام به فالفيردي مجازفة بطولية بعد منع موراتا من تسجيل هدف الفوز لفريقه، فين حين يرى البعض الأخر ان فالفيردي أساء بقراره عرقلة موراتا.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من التدوينات عبر "توتير"، فغرّد ناشط: "فالفيردي في تصريح سابق قال سأركض حتى تنفجر قدامي لأجل ريال مدريد وشاهدنا ماذا يعني بتصريحه بالملعب، رغم الارهاق ورغم التعب الشديد".

وأضاف: "ركض لإيقاف موراتا الذي انفرد في كورتوا بالدقائق الاخيرة من المباراة لاعب حرق جماهير كثيرة بهذا التدخل، سنبقى للنهاية لا ننسى هذه المباراة لك".

وعلّق أحمد أبو قورة: "سيميوني حول لقطة فالفيردي وما قاله له عند الخروج :" هي ربما أهم لقطة في المباراة كلها، قلت له عند خروجه لقد قمتَ بما سيقوم به أي لاعب في مكانك، قمت بما يجب عليك القيام به".

وقال أخر: "اللقطة هاذي لن تنسى ابدا وابدا في التاريخ لقطة حرمت الخصم من البطولة فالفيردي اسطورة على طريقة راموس".

وغرّد حساب أرسلان: "لقطة فالفيردي لو كانت من احد لعبي برشلونة تعتبر قذاره لكن لعب للريال تعتبر تصرف صحيح ودهاء من فالفيردي عندما تتعلق الامور ببرشلونة تختلف المعطيات"

أما جيني فعلّقت: "أكثر رجل يعلم قيمة الخطأ التكتيكي هو سيميوني، ما قام به فالفيردي يعشقه المدربين بـ كل تفاصيله".

فيما قال :"أعظم تدخلين في تاريخ كرة القدم ملكيين راموس (2017) حينما حسم دوري الابطال، وفالفيردي(2020) بحسم السوبر الاسباني، تدخلات حسمت ألقاب، الريال لا يلعب النهائيات بل يفوز بها".

وغرّد الناشط أحمد: "انتوا مش بتقولوا سيميوني قذر عشان دفاعي لا عشان لاعيبته عنيفة جدا في اللعب و بتضرب و دي وساخة بس هو بيعمل كدة عشان يكسب و اللي عمله فالفيردي صح جدا بس وساخة و عملها برضه عشان يكسب انا مشكلتي انك فرحان بفالفيردي و عادي و مضايق من سيميوني مش فاهم ليه".

ودّون كريم: "الناس اللي رفضت فاول فالفيردي دول أكيد ملعبوش كورة، سيميوني نفسه قال لو أي حد مكانه هيعمل كده ومزعلش.. الفاولات دي بتجيب بطولات، إنما اللي عايز مثالية يروح يتفرج على تنس".

















