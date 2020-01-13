"دبي" تغرق بالأمطار

أغرقت الامطار الهائلة التي تساقطت بالأمس شوارع رئيسة وأنفاق بمدينة دبي الإماراتية ، مما أحدث ازمة مرورية كبيرة ، وحالة من الارباك في صفوف المواطنين .

مؤسسة مطارات دبي اعلنت ، أن مطار دبي الدولي ألغى أو حوَّل أو أجَّل رحلات، بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، مشيرة ً الى انه "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليومين القادمين، بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي وورلد سنترال".

الامطار الغزيرة كشفت ضعف البنية التحتية لإمارة دبي، "العاصمة الاقتصادية" للإمارات، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة جاهدةً الترويج لأسماء برّاقة على غرار وزارات التسامح والسعادة واللامستحيل والذكاء الاصطناعي.

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