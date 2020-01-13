فيديو لغرق "أكبر مول في "دبي"بالأمطار

أثارت مشاهد غرق ""دبي مول" سخط المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من الإمارات أمس الأحد.

المقاطع المصورة لتسرب كمية كبيرة من مياه الأمطار في المول ومحاله ومرافقه المختلفة، إلى جانب مواقف السيارات التي امتلأت بالمياه، في مشهد أثار غضباً واستياءً عارماً بسبب ضعف البنية التحتية.

حكومة دبي لم تجد مفراً من الرد على ما وصفه مغرودن بـ"الفضيحة الكبرى"، لكنها حاولت التقليل من وقع ما حصل، مؤكدة في الوقت عينه السيطرة على الموقف بفضل فرق مختصة أجرت أعمال الصيانة والنظافة اللازمة في مبنى "دبي مول".

المتحدث باسم شركة "إعمار" قال ان المركز التجاري لا يزال مفتوحاً للجمهور ، وان المول تأثر بهطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب في "تسرب بمناطق محدودة بالمبنى"، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على احتواء جميع التسريبات.

وتابع "وموظفو مركز التسوق متواجدون على الأرض، لضمان عدم تأثر الزائرين.

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