فالفيردي يفوز بجائزة أفضل لاعب في السوبر الإسباني 2020

فاز لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي بجائزة أفضل لاعب في كأس السوبر الإسباني، التي توج بها فريقه بعد هزيمة جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ضربات الترجيج.

وحصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في كأس السوبر، وفق ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة للبطولة، بعد تألقه في المباراة مع اللاعبين في مواجهتي فالنسيا ثم أتلتيكو مدريد، لا سيما تعرضه للطرد في مباراة الليلة الماضية، بيد أنه أنقذ فريقه من هدف محتم.

تمريرات فالفيردي

وتميّز لاعب الوسط بريال مدريد في مواجهة أتلتيكو مدريد بـ (76) تمريرة، في حين بلغت دقة التمريرات (91%)، وسدد تسديدتين، فيما صنع فرصة للتسجيل وراوغ ثمانية مرات ناجحة، وتمكّن من التفوق في تسعة إلتحامات من أصل 15 مع لاعبي أتلتيكو مدريد.

وتمكن الميرنجي ريال مدريد في أن يحوز على لقب كأس السوبر الإسباني 2020م بعد سحقه أتلتيكو مدريد في ضربات الترجيح بفارق (4-1) عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي سلبيًا، على أرض السعودية باستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله.