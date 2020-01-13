بماذا وصف راموس "أتلتيكو مدريد" قبل المباراة..؟

حقق سيرخيو راموس وعده لقائد ريال مدريد بالقتال من أجل تحقيق فريقه لقب كأس السوبر الإسباني، بالفوز بالسوبر للمرة الحادية عشر في تاريخه بينما يريد أتلتيكو مدريد الفوز باللقب الثالث.

ووصف راموس أتليتكو بالخصم، قائلاً:" أن نتحدث ونقول أعداء فذلك أمر قبيح، هم خصم، لا أرى أي فريق كعدو، فقط خصم مباشر، الكل حر في التفكير فيما يريده، فهو خصم غير مريح ولديهم مدرب عظيم وفريق كبير، لقد قاتلوا حتى آخر لحظة أمام برشلونة”.

وواصل بشأن نظام السوبر هذا العام بوجود أربعة فرق: “النظام لا يعتمد علينا ولكن على كرة القدم الإسبانية، ومنافسة الكأس استعادت قيمتها فهناك أربعة فرق تتنافس”.

وأكمل: “البطولة تخدمنا هذا العام لإننا أحد الفرق المدعوة للمشاركة، ربما في العام المقبل ستصل فرق أخرى للتنافس، إنها منظمة بشكل جيد، وتفيد الأندية والاتحاد”.

كان راموس شخصية رئيسية في نجاح ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وهو يفهم قيمة التتويج بلقب آخر لاسمه والنادي، وأردف: “أحد أهم الأشياء التي يجب الاستمتاع بها هو الطموح، ونحن متحمسون للعب نهائيًا آخر”.

واختتم: “إنها ثمرة جهد الجميع وعملهم الشاق للاستمتاع بنهائي ضد منافس يستحق أن يكون هنا، والهدف هو الفوز باللقب”.