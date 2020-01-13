12 جندياً سعودياً يتدربون في قواعد امريكية ينتظرون اليوم القرار ..أمام الطرد او البقاء

قالت صحيفة واشنطن بوست ووكالة "أسوشييتدبرس" أن أكثر من 12 عسكريا سعوديا يتدربون في قواعد عسكرية أمريكية سيُطردون من الولايات المتحدة، الا ان مسؤول أمريكي قال ان الحكومة الامريكية ستعلن اليوم الاثنين “إجراءات” وفقا لنتائج تحقيق جنائي أجرته وزارة العدل الأمريكية في حادث إطلاق نار وقع داخل قاعدة بيناساكولا بولاية فلوريدا في شهر ديسمبر/ كانون الأول وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من العسكريين الأمريكيين.

وزير العدل الامريكي وليام بار وديفيد بوديش سيعلن اليوم وخلال مؤتمر صحافي عن ” إجراءات” تتعلق بالتحقيق ولكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.

وقالت محطة (سي.إن.إن) نقلا عن مصادر لم تذكر اسمها إن السعوديين الذين سيتم طردهم غير متهمين بمساعدة الضابط السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أمريكيين في قاعدة بينساكولا.

وبينت واشنطن بوست إن التحقيق اكتشف وجود “خطاب متطرف وحيازة صورة إباحية لأطفال وتقاعس عدد بسيط من الأشخاص الإبلاغ عن سلوك المسلح المثير للقلق”.

ويعتقد المحققون الامريكان أن الضابط السعودي محمد سعيد الشمراني(21 عاما) قام بهذا العمل بمفرده قبل أن يقتله أحد نواب قائد الشرطة بالرصاص.