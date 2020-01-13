محكمة الاحتلال ترفض التماسًا بشأن مصلى باب الرحمة

أفادت صحيفة معاريف العبرية، أن محكمة الاحتلال العليا رفضت التماسًا قدمته منظمة يمينية متطرفة بشأن مسؤولية الأردن على "باب الرحمة" وتحويله إلى مصلى.

وأوضحت الصحيفة، أن منظمة "ريجافيم" قدمت التماسا لمنع الوقف الأردني من امتلاك باب الرحمة، داعية بوقف تحويله إلى مسجد يتبع للمسجد الأقصى.

على الصعيد ذاته، بيّنت القناة 20 العبرية، أن رد المحكمة جاء بعد عام من المعركة القانونية التي قادتها المنظمة اليمينية "الإسرائيلية" في محاولة منها لمنع تحويل المكان لمسجد للمصلين المسلمين.

وادعت المنظمة أن سيطرة الوقف الإسلامي الأردني على المكان تعني السيطرة على مناطق أثرية بدعوى أنها تتعلق باليهود، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا للوضع الراهن وحقوق اليهود، مطالبة بتنفيذ أمر قضائي سابق بإغلاق المكان وابعاد المصلين المسلمين عنه، في حين لم ينفذ الاحتلال ذلك الأمر.