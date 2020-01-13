مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس بينهم استدعاء فتاة من رأس العامود

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة مداهمات في بلدات عدة بالضفة المحتلة والقدس.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب جميل شقيرات من حي جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب شقيرات لليوم الاثنين لعرضه على المحكمة.

وفي سياق متصل، سلّمت قوات الاحتلال الفتاة آية أبو ناب من حي رأس العامود بالقدس المحتلة استدعاء لمراجعة مخابراتها في مركز توقيف القشلة بالبلدة القديمة.

وفي الضفة المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد فهيم عودة (28) عاماً بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وفي بيت لحم، اعتقل الاحتلال شابين بعد مداهمة منزليهما، وهما : عميد العزة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأحمد عزية (27 عاما) من بلدة الدوحة،