حافظت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 13/1/2020على استقرارها في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 13/1/2020 الدولار منذ عدة أيام ومازالت تحافظ على استقرارها.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين 13/1/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8600 دينار / شيكل

3.8300 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4900 دولار/ شيكل

4.9300 دينار / شيكل

3.8800 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار