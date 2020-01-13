حالة الطقس: أمطار محلية اليوم وارتفاع طفيف غداً

توقعت الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استقرار درجات الحرارة بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً الى بارد، مشيرا إلى أن الفرصة تكون مهيأة لسقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق بشكل متفرق.

وفي ساعات ليل الاثنين يسود طقس بارد بشكل كبير، فيما تبقى الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.

وتوقعت أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس جاف وبارد، ويكون الطقس مستقراً تماماً في كافة المناطق، مبينة أن سرعة الرياح معتدلة وتنشط أحياناً لتزيد الإحساس بالبرودة في ساعات الصباح والليل.

أما الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر وجاف في كافة المناطق مع استمرار الرياح الشرقية، لافتة أن الطقس سيكون بارد قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهاراً في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، ويكون طقس بارد قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهاراً في باقي المناطق.

أما في ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شبه ساكنة.