دراسة: "الشاي" قد يطيل عمر الانسان مدة عام

ترتبط ثقافة بعض الشعوب بشرب الشاي بأنواعه المختلفة. الآن تشير دراسة جديدة إلى أن تناول الشاي بشكل منتظم يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول بمقدار عام واحد على الأقل.

أظهرت دراسة صينية أن شرب الشاي 3 مرات أسبوعيًا من الممكن أن تطيل عمر الانسان لمدة عام على الأقل.

وأوضح " شينيان وانغ " مؤلف الدارسة، أن استهلاك الشاي يتعلق بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبب الموت، مشددًا على أهمية الشاي الأخضر على المدى الطويل.

ووفق الدراسة التي شارك فيها 100.902 متطوع، كشفت أن الذين يشربون الشاي بانتظام كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، في حين عاشوا 1.26 سنة مقارنة بمن لا يشربون.

وتوضح أن ذلك قد يعود لمادة "البوليفينول" التي توجد في الشاي وتعتبر من المواد المضادة للأكسدة.

ويفيد الشاي الأخضر بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويكون تأثير الشاي على القلب مرتبط بتناول الشاي بشكل متكرر على مدى فترات طويلة ومتعددة.