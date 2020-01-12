اكتشاف أول كتاب مصور بالتاريخ في مصر

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية"، بأن باحثون اكتشفوا خريطة قديمة يُعتقد أنها أول كتاب مصور بالتاريخ في مصر.

ووفق الباحثون، يصل عمر الكتاب المكتشف إلى 4 آلاف عام، وربما يكون أقدم نسخة موجودة على الإطلاق. ويعد الكتاب عبارة عن نسخة من "Book of Two Ways".

وبين صفحات الكتاب، تضمن صورًا للبوابات الموضحة، ويشير إلى خطين للربط يشيران إلى طريقين إلى الحياة الآخرة.

وأوضح علماء الآثار أن معظم محتويات القبر، مدمرة أو منهوبة أو متآكلة، ولكن بطريقة أو بأخرى عُثر على زوج من لوحات الأرز المميزة بالهيروغليفية، فيما استطاعوا معرفة تفاصيل الكتابة تبعا لاختفاء معظم الطلاء.

وتمكن العلماء من معرفة التفاصيل من خلال برنامج عالي الدقة، بالاضافة إلى التركيز على الخدوش المتبقية في الكتاب.