الاحتلال يعترف بأن جريمة قتل عائشة الرابي "عمل عدائي"

أقر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، أن استشهاد الفلسطينية عائشة الرابي وقع لأسباب قومية على يد مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب نابلس في تشرين أول/ أكتوبر من عام 2018، واصفًا إياه بـ"العمل عدائي".

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأنه طلب من عائلة الرابي تقديم طلب إلى لجنة خاصة للحصول على تعويض لأنها ليست "إسرائيلية".

من جانبه، أوضح محامي عائلة الشهيدة الرابي، أن قرار الوزارة صدر بشكل متأخر لمنع بعض الإجراءات القانونية، مبينًا أن أحد دوافع الاعتراف "الاسرائيلي" بهذه الجريمة هو تجنب رفع القضية الى محكمة الجنايات الدولية "لاهاي".

واعتقل "الشاباك" خمسة مستوطنين متورطين في جريمة قتل عائشة الرابي، فيما أفرج عنهم الاحتلال بشروط مقيدة، ووجه تهمة القتل إلى مستوطن واحد من المتورطين.

ووُجهت لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن القاتل بدعوى القتل الخطأ في ظروف عمل إرهابية في كانون ثاني/ يناير من العام الماضي 2019.