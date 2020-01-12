الاحتلال ينقل 34 أسيرًا قاصرًا لمعتقل الدامون دون ممثليهم

قررت إدارة سجن عوفر "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، نقل 34 أسيرًا قاصرًا غدٍ الاثنين لسجن "الدامون" بشكل نهائي.

ووفق بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سينقل الاحتلال الأسرى بدون مرافقة ممثليهم من الأسرى البالغين، مشددة على أن هذه السياسة جزء من سياسة إدارة سجون الاحتلال في مواجهة التمثيل التنظيمي للأسرى.

وأضافت الهيئة في بيانها، أن غياب الممثلين عن الأسرى القاصرين واستفراد السجّانين بهم يشكّل خطورة حقيقية على مصير حياتهم.

وجاء في البيان، أن إدارة السجن أبلغت الأسرى قبل أيام بقرارها نقل نحو 60 قاصراً إلى سجن الدامون مع رفض نقل ممثليهم معهم، مبينة أن الأسرى رفضوا هذا الإجراء، وهدّدوا بتنفيذ خطوات تصعيدية لمواجهة هذا القرار في حال أبقت الإدارة على موقفها المتعنّت.

ويعتقل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يقارب 200 أسيرًا قاصرًا في سجونه، في حين يقوم عدد من الأسرى البالغين بمساعدتهم وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم وتمثيلهم أمام ما تسمى مصلحة إدارة سجون الاحتلال.