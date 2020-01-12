مواقع التواصل تتفاعل مع مارك زوكربيرج لزيارته متجر كهربائي رخيص الثمن

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع زيارة مؤسس شركة فيسبوك الشهير مارك زوكربيرج، لأحد المتاجر الامريكية البسيطة، وسط دعم كبير لموقفه المتواضع رغم كبر حجم ثروات المالية الهائلة، وشهرته الواسعة على نطاق الحدود الجغرافية.

وكان أشخاص قد نشروا صورًا لمارك وزوجته" بريسيلا تشان"، على منصات التواصل، داخل أحد المتاجر الكهربائية "كوستكو" في كاليفورنيا، وهو يتفحص شاشات التلفاز المصطفة على الرفوف، بجانب زوجته، وهي تسوق عربة، موضحين ان المحال يعمل بنظام بيع الجملة او نصف قيمة السلع بـ"التجزئة".

وتواجد مارك في متجر "كوستكو" الأمريكي، المتعارف عليه لدى أهالي مدينة ماونتن فيو، بانه مخصص للطبقة البسيطة شريطة حصول كل مشترك على بطاقة شراء إلكترونية، الامر الذي دعا الحاضرين لترقب نحو تواجد زعيم أشهر مواقع التواصل، التي تقدر ثروته بـ 77 مليار دولار، وهو ثامن أغلى رجل في العالم، وهو ينظر لشاشات التلفاز، خلال حملة خصومات على الاسعار.

وأشاد سيد مرتضى الياسين، في تغريده له على حسابه "تويتر"، بموقف مارك زوكربيرج، قائلاً :"إنّ مؤسس الفيسبوك، ثروته نحو 70 مليار دولار، وينتظر لتخفيضات نهاية السنة وبعض الناس أول يومين من الرواتب يتسوق من سنتريا".

وعلقت حنين على صورة مارك، :"واحنا ما ندور الرخيص، الله يا الدنيا كيف ما نعرف للزهد درب".

أما يوسف، كتب وهو مستغرب من دور البعض في التبجح على السلع الرخيصة، :" اغنى رجل ذاهب ليشتري تلفزيون.من الاسعار الرخيصة، في حين المذيعات العربية مشنشلات حالهم ذهب وحلق ومكياج وفستان بما يعادل مصروف عائله شهر او شهرين... هي اذا بدكم توصلوا رساله انه الانفاق بإحكام مطلب اساسي للتعايش".

القبطي باشا، غرد قائلاً، :" ان مارك صاحب 77 مليار دولار، اخد مراته ونزلوا يشتروا تليفزيون جديد مستغلين موسم تخفيضات الأعياد".

وغرّد مشعان، علق مستهزئًا على زيارة مؤسس الفيسبوك، قائلاً، :"من هذا السبب صار مارك ملياردير، تلفزيون بمحل قيمته أغلى مثل تلفزيون عليه تخفيض.".

السيدة ام تميم، دعت مارك، لاعطاء دورات في كيفية إدارة الراتب الشخصي، في ظل البذخ الكبير الذي يبذله بعض الأشخاص، فوق راتبهم الشهري".

مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك ثروته حول 70 مليار دولار ويدور تخفيضات نهاية السنة وبعض الناس أول يومين من الرواتب يتسوق من سنتريا pic.twitter.com/RbJGp0RN9I — سيد مرتضى الياسين (@MurtadaAlyaseen) January 5, 2020