جيش الاحتلال يجري تعديلات على القبة الحديدية

أجرت وزارة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، اختبارا للتعديلات الجديدة على منظومة القبة الحديدية.

ووفق القناة العبرية الثانية، فقد اختبر الجيش التعديلات الجديدة التي أضافتها شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية، على منظومة القبة الحديدية، مشيرة إلى نجاح التجارب في اعتراض الصواريخ بواسطة منظومة القبة الحديدية في منطقة الغلاف.

وقالت القناة الثانية، إن تجارب الاعتراض العملياتية تأتي بعد 10 سنوات على الاختبارات الأولى لمنظومة القبة الحديدية، مبينة أنها اعترضت 2400 صاروخًا منذ دخولها حيز الخدمة، كما أشارت إلى أن الاختبارات حاكت سيناريوهات قد تتعرض لها "إسرائيل"